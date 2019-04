Bielsa, la classe à l'état pur. — Capture d'écrans

La classe de Marcelo Bielsa n’a aucune limite et la scène restera comme l’une des plus marquantes de cette saison de Championship​ (Deuxième division anglaise). Dimanche, dans un match capital pour l’accession en Premier League entre Leeds et Atson Villa, l’entraîneur argentin a fait preuve d’un fair-play rare à ce niveau.

Alors que son équipe venait d’ouvrir le score de manière vraiment limite - un joueur de Villa étant au sol, blessé, et le reste des joueurs réclamant de sortir le ballon du terrain – une bagarre a éclaté entre les joueurs, tandis que le banc d’Aston Villa et son entraîneur John Terry fustigeaient le manque de fair-play des joueurs de Leeds.

Incroyable #LeedsUnited de #Bielsa ! Son équipe marque un but litigieux, s’en suit une bagarre et le coach Argentin demande à son équipe de laisser Aston Villa égaliser ! Le tout alors que Leeds joue la montée 👏👏 pic.twitter.com/0osXl2Qtsn — Maxime Monthioux (@MaxMonthioux) April 28, 2019

Le but a finalement été validé par l’arbitre mais c’était sans compter sans El Loco, qui a passé un savon à ses joueurs et ordonné qu’ils laissent leurs adversaires égaliser sans opposer de résistance. A l’arrivée, les deux équipes se sont séparées sur ce résultat nul (1-1). Chapeau, monsieur Marcelo.