Leeds, en course pour la remontée en Premier League, a été condamné à une amende de 200.000 livres (230.000 euros) pour avoir espionné les entraînements d'équipes adverses mais n'a pas été sanctionné de retrait de points. Un membre du staff avait été pris en flagrant délit d'espionnage d'un entraînement de Derby County avant la rencontre entre les deux équipes, le 10 janvier.

Lors d'une conférence de presse mythique dans les jours suivants, l'entraîneur de Leeds Marcelo Bielsa avait reconnu avoir envoyé un membre de son staff avant chaque match de Championship. «Je ne peux pas parler anglais, mais je peux vous parler des 24 équipes du Championship», avait assumé le truculent technicien argentin, admettant avoir fait espionner tous les adversaires de Leeds cette saison sans enfreindre, selon lui, de «lois précises».

.@LUFC have been hit with a £200,000 fine by the English Football League for spying on @dcfcofficial's training sessions.



A member of staff was caught last month.



Leeds' boss admitted then he'd done it with all their opponents #CapitalReports (📸:PA) pic.twitter.com/OX9xHpy1n6