Shane Long entre dans l'histoire de la Premier League. — ADRIAN DENNIS / AFP

L’attaquant de Southampton Shane Long a inscrit le but le plus rapide de l’histoire du Championnat d'Angleterre, après 7 secondes de jeu, mardi à Watford (1-1) lors d’un match en retard de la 31e journée. Long a ouvert le score en contrant un dégagement du défenseur de Watford Craig Cathcart, juste après le coup d’envoi, avant de lober Ben Foster, le gardien des Hornets. Le précédent record appartenait au défenseur de Tottenham Ledley King, auteur d’un but après 9 secondes et neuf dixièmes de jeu en 2000 contre Bradford.

Mdr Shane Long il avait pas le temps hier 😳 pic.twitter.com/e4nNEtnvDG — Winner Fabric (@WinnerFabricFR) April 24, 2019

Ce but express de Shane Long, 32 ans, est seulement son quatrième depuis le début de la saison. « C’est un record n’est-ce pas ? », a questionné Long avec un grand sourire sur Sky Sports News après la rencontre. « Nous voulions les mettre sous pression dès le coup d’envoi. […] C’est sympa d’avoir un tel record mais cela aurait été mieux si ça avait été le but de la victoire », a poursuivi le buteur. En effet, Andre Gray a égalisé pour Watford à la… 90 minute, dans cette rencontre où il ne fallait ni arriver en retard, ni partir en avance.