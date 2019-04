Les Nantais sur l'ouverture du score d'Eysseric contre Lille. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Le FC Nantes joue à Toulouse, dimanche (15 h), un match charnière pour son avenir en Ligue 1.

Doit-on être inquiet pour les Canaris, 15es (avec un match en moins) au classement?

Les supporters ont-ils des raisons de craindre le pire pour cette fin de saison ? Le FC Nantes, qui n’a plus été relégable depuis le 20 octobre, peut-il être relégué à la mi-mai ? Dimanche, à l’issue du déplacement du FCN​ (15e) à Toulouse, on devrait avoir une esquisse de réponse. En attendant, 20 Minutes dresse les arguments en faveur d’un scénario catastrophe et d’un verdict favorable.

Oui, il faut être inquiet pour les Canaris

Un calendrier immédiat pas simple . Après le déplacement à Toulouse, le FC Nantes recevra Lyon, 3e, et Paris, leader et futur champion de France. Et si Nantes – qui possède 8 points d’avance sur le barragiste, Caen – perd les 3 prochains matchs et que derrière ça revient fort ? A cinq ou six journées de la fin, le doute pourrait alors s’instiller dans l’esprit des Nantais.

. Le FC Nantes est 16e (avec un match en moins) depuis le début de l’année avec onze points pris sur 36 possibles. La dynamique des Canaris est très défavorable. En interne, ça ne tourne pas rond. « Tout le monde n’est pas impliqué à 100 % dans le projet », a lâché le coach Vahid Halilhodzic, lundi en conférence de presse. Entre des joueurs en fin de contrat et sur le départ (Kwateng et Tatarusanu), cinq éléments prêtés, des cadres (Rongier et Diego Carlos) qui ont déjà annoncé leur intention de voir autre chose en juin ou des joueurs dont la motivation est sujette à caution (Tatarusanu et Krhin blessés à Nantes, mais pas en sélection), rien n’est simple pour le coach nantais.

Non, il ne faut pas être inquiet pour les Canaris