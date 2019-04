FOOTBALL Avant la demi-finale de Coupe de France entre le PSG et le FCN (mercredi soir), «20 Minutes» a sélectionné six duels entre les Parisiens et les Nantais depuis le début des années 80

Le Nantais Patrice Loko sur l'ouverture du score du FCN, victorieux ce soir-là 3-0 du PSG, le 11 janvier 1995. — SIPA

Le match de l’année pour le FC Nantes, une rencontre (presque) comme les autres pour le PSG. Les Canaris jouent leur demi-finale de Coupe de France, mercredi soir (21 h), au Parc des Princes. PSG-FCN, c’est un classique du football français qui a souvent donné lieu à des oppositions très prolifiques en buts.

Ce soir-là, il pleuvait des buts

Le 11 mars 1981, en 16es de finale retour de la Coupe de France, c’est une avalanche de buts qui s’abat sur le Parc des Princes. Les Canaris sont menés 3-0 après 24 minutes de jeu… Le FC Nantes s’incline finalement 5-3 mais se qualifie quand même en ayant gagné 2-0 à l’aller.

Ce soir-là, José Touré était Brésilien

A tout jamais cette finale de la Coupe de France du 11 juin 1983 sera associée au but de Touré. Les Canaris et les Parisiens sont à égalité quand à la 40e le Nantais José Touré, bien servi par Adonkor, inscrit un but incroyable. Une réalisation « à la brésilienne » qui est considérée pour beaucoup comme la plus belle de la compétition. Le FCN perdra tout de même 3-2 cette finale.

Ce soir-là, il pleuvait des cartons rouges

On est en finale de la Coupe de France, le 12 juin 1993. Les jeunes Canaris Ouédec, Loko, Pedros ou Karembeu émergent au plus haut niveau depuis peu. Deux ans plus tard, ils seront champions de France. Le PSG mange le FCN 3-0 et la deuxième période s’avère cataclysmique pour les Canaris, qui encaissent trois buts en dix minutes et voient trois de leurs joueurs expulsés (Vulic, Karembeu et Lima)…

Ce soir-là, le FCN s’est amusé au Parc

C’est l’année du titre de 1995. Les Canaris viennent frapper un grand coup en étrillant le PSG (de Luis Fernandez) le 11 janvier 1995 avec un but de Loko, consécutif à une magnifique action collective, et un doublé de N’Doram. Face aux jeunes Canaris, Raï, Ginola ou encore Weah…

Ce soir-là, le PSG s’est amusé au Parc

Quelques mois après la leçon nantaise, le PSG prend une éclatante revanche en écrasant les Canaris de Suaudeau 5-0. Dely Valdes, Djorkaeff, Loko, Raï et Nouma sont les buteurs parisiens. « Paris jouait plus vite, sautait plus haut, accélérait plus fort, alors que nous avions deux temps de retard partout », concède le coach nantais Jean-Claude Suaudeau, à Téléfoot, le lendemain. Pascal Nouma, après son but, ira chambrer les supporters des Canaris en mimant une volaille…

Ce soir-là, Landreau a réussi un coup de bluff contre Ronaldhino

Le 9 décembre 2002, les deux formations se retrouvent au Parc pour un 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Alors que le FC Nantes mène 3-2, l’arbitre de la rencontre siffle un penalty en faveur du PSG. Il reste huit minutes à jouer. Ronaldhino pose le ballon sur le point de penalty. C’est à ce moment que le gardien de but nantais Mickaël Landreau tente un coup de bluff ahurissant. Il se décale complètement sur sa droite, laissant donc tout son côté gauche ouvert… Le Brésilien manque son penalty. Un fait rare pour lui. Le coup de poker tenté par Landreau a fonctionné (penalty à partir de 1 h 30).

