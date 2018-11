Fichage ethnique au PSG: Didier Drogba affiche son soutien à Westerloppe

Didier Drogba lors du match Chelsea-West Ham le 26 décembre 2014. — Ben Queenborough/BPI/RE/REX/SIPA

Si on l’a peu ou pas entendu depuis les révélations de Mediapart sur les critères de fichage ethnique spécifiés dans les fiches des recruteurs du PSG, dont il aurait participé sinon à la mise en place, au moins à l’application, Marc Westerloppe dispose d’avocats de choix.

Donc ce Monsieur serait raciste?!?🤣🤣

Marc Westerloppe, merci car sans toi ma vie aurait été toute autre❤️❤️❤️#tropdemauvaisefoidanscemetier pic.twitter.com/Zsz4Z9GvGA — Didier Drogba (@didierdrogba) November 16, 2018

Après la maman de Kylian Mbappé, qui a tenu à le défendre dans l’Equipe en précisant que c’est grâce à lui et à son attention que le jeune attaquant tricolore avait fini par choisir le club parisien, c’est Didier Drogba qui s’est finalement fendu d’un petit message de soutien sur twitter une semaine après l’éclatement de l’affaire.

Fichage ethnique au PSG: «Pas de cas avéré de discrimination» selon l'enquête interne https://t.co/kpWOgUDg54 pic.twitter.com/Cjje1EQwOC — 20 Minutes (@20Minutes) November 15, 2018

« Donc ce Monsieur serait raciste ? Merci car sans toi ma vie aurait été toute autre », a posé l’ancien joueur de l’OM en légende d’une photo le montrant aux côtés de l’actuel responsable du suivi individuel des joueurs à Rennes. Un soutien important et attendu, puisque c’est Westerloppe qui avait découvert Drogba et l’avait permis de se révéler au Mans avant que ce dernier ne triomphe en Angleterre. Cela dit, on se permettra d’ajouter que personne ne reproche à Marc Westerloppe d’être raciste, mais d’avoir participé à un fichage interdit par la loi. Rien d’autre.