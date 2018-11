Fichage ethnique au PSG: «Pas de cas avéré de discrimination» selon l'enquête interne

Selon le PSG, le fichage ethnique n'a pas conduit à des cas de discriminations. — FRANCK FIFE / AFP

« L’enquête interne » menée par le Paris SG à la suite de révélations sur un fichage ethnique au sein de son centre de formation « démontre qu’il n’y a pas eu de cas avéré de discrimination », affirme le club jeudi soir dans un communiqué.

« Cette enquête a confirmé la mise en place de fiches avec un critère d’origine durant la période 2013-2017. Ces fiches sont à l’initiative propre du responsable de la cellule Province, écrit le club dans un communiqué publié après une rencontre avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Malgré leur existence, il n’y a pas eu de processus de discrimination au niveau de l’observation, de l’évaluation et du recrutement de jeunes joueurs. »

Plainte de la Ligue des droits de l’homme

Plusieurs médias européens, dont Mediapart et Envoyé spécial en France, avaient révélé la semaine dernière l'existence de formulaires « avec des contenus illégaux », comme l’a reconnu le PSG, précisant l'« origine » de joueurs supervisés, « Français », « Maghrébin », « Antillais », « Africain ». La Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) avait en effet rappelé que la loi « interdit […] de recueillir et d’enregistrer des informations faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines "raciales" ou "ethniques" » et la Ligue des droits de l’homme (LDH) a porté plainte contre X pour « discrimination » et pour « collecte et traitement de données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales ou ethniques ».

Le quotidien L’Equipe a produit jeudi un document selon lequel des critères ethniques apparaissent aussi sur des fiches de la cellule Ile-de-France. Le PSG répond que « des fiches au sein de la cellule Ile-de-France, avec d’autres types de signalement d’origine, ont également été utilisées, sans conséquence discriminante ».

« Aucune de ces fiches n’est jamais remontée à la Direction Générale », affirme encore le club qui plaide qu'« aucun changement dans le profil des jeunes joueurs recrutés n’a pu être observé » et que « les personnes interviewées [dans le cadre de l’étude] mettent l’accent sur l’engagement de la cellule recrutement auprès des jeunes joueurs et de leur entourage quelle que soit leur origine ». Le PSG a enfin annoncé « des mesures visant à renforcer les pratiques éthiques » en son sein, dont une « remise à plat du fonctionnement et des process du département Scouting », recrutement.