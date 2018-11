Fichage ethnique au PSG: «Des choses intolérables», selon Didier Deschamps

DD en discussion avec Presnel Kimpembé à Clairefontaine. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

« Ecoutez, je fais faire court, ce sont des choses inacceptables et intolérables tout simplement », a réagi le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, interrogé lundi sur le fichage ethnique réalisé au sein de la cellule de recrutement du PSG.

Fichage ethnique: «Aucune connotation raciste», le foot français ne croit pas à la culpabilité du PSG https://t.co/iljDC4JNqN via @20minutesSport pic.twitter.com/vYvIhj4gGc — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 9, 2018

Cette affaire de fichage ethnique de jeunes joueurs au sein d’une cellule de recrutement du PSG, entre 2013 et le printemps 2018, a été révélée jeudi par un collectif de médias européens, dont Mediapart et « Envoyé Spécial ». Pointé par les Football Leaks pour avoir utilisé des critères ethniques tels que « Français », « Maghrébin », « Antillais », « Africain », sur des fiches de recrutement, le PSG a lancé une enquête interne et promis d’en « partager les résultats » dans les jours qui viennent.

[#EDF🇫🇷] 🔴OFFICIEL !



Paul Pogba🇫🇷 et Anthony Martial🇫🇷 sont forfait et remplacés par Moussa Sissoko🇫🇷 et Alexandre Lacazette🇫🇷 pic.twitter.com/gWQdavGu4d — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) November 12, 2018

Le club a dénoncé une « initiative personnelle » de Marc Westerloppe - ancien responsable du recrutement hors Ile-de-France - qui a quitté le club au début de l’année. Didier Deschamps, interrogé à Clairefontaine en marge du rassemblement de l’équipe de France pour les matches contre les Pays-Bas et l’Uruguay, n’a pas fait d’autres commentaires sur ce sujet.