Les infos immanquables du jour: Le fichage du PSG, le coût du permis de conduire et Jacline Mouraud

RMC, France 5, France 3 Bretagne… Depuis quelques jours, Jacline Mouraud, « porte-parole » officieuse de l’appel au blocage du 17 novembre contre la hausse du prix des carburants, multiplie les apparitions médiatiques. Révélée aux internautes après un coup de gueule vidéo publié sur sa page Facebook le 18 octobre – et visionné plus de 5,9 millions de fois –, la morbihannaise, qui se dit parapsychologue, hypnothérapeute et artiste se targue d’exprimer « la colère immense » de millions de Français prêts à brandir leur gilet jaune en guise de protestation.

« J’ai fait une petite liste de ce qu’on subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes, c’est clair ? » lance-t-elle en introduction. Une liste pas toujours très rigoureuse, puisqu’au fil de ses nombreuses interventions, elle relaie aussi intox, des approximations, une théorie complotiste et même un canular présenté comme véridique. Un article à lire par ici.

Emmanuel Macron annonce une « baisse drastique du coût » du permis de conduire

Une nouvelle qui va réjouir les futurs conducteurs. Emmanuel Macron a annoncé, ce vendredi, que le gouvernement allait « drastiquement baisser le coût du permis » de conduire, et « aider à l’acquisition du premier véhicule », à l’occasion du projet de loi d’orientation des mobilités attendu en fin d’année.

« Dans le cadre de la loi mobilité, on va drastiquement baisser le coût du permis. (…) Le code, on va l’intégrer à la partie scolaire », a déclaré à la presse, depuis Lens (Pas-de-Calais), le chef de l’Etat, qui poursuit son « itinérance mémorielle » dans le cadre du centenaire de la fin de la Grande Guerre. « Le code, on va l’intégrer à la partie scolaire », a développé Emmanuel Macron, qui veut également « aider à avoir le permis plus vite et moins cher, et aider à l’acquisition du premier véhicule ». Plus d'infos par ici.

Fichage ethnique: « Aucune connotation raciste », le foot français ne croit pas à la culpabilité du PSG

On a attendu longtemps le coup de fil d’un membre de la cellule de recrutement du PSG avant de se résoudre à faire ce papier sans lui. C’est que dans le petit milieu des recruteurs, tout le monde se connaît, surtout dans la région parisienne. Jusqu’au bout, nos interlocuteurs, tout à leur bonne volonté de défendre la profession, ont activé leurs contacts, en vain. Autant le dire tout de suite : personne pour enfoncer le PSG, bien au contraire. Le milieu a du mal à gober l’histoire d’une sélection discriminatoirepar l’origine au centre de formation parisien. Plus d'infos par là.