VIDEO. David Copperfield: Villarreal engage un magicien pour faire apparaître Cazorla et le présenter au public

FOOTBALL Belle trouvaille du service de com' de Villarreal...

Bon, on ne va pas se mentir, on arrive un peu à la bourre puisque la présentation de Santi Cazorla à Villarreal a eu lieu il y a plusieurs jours déjà, mais on ne pouvait pas ne pas vous la montrer. Alors que les clubs débordent d’imagination pour annoncer la signature de nouveaux joueurs (le Betis Séville étant le meilleur dans cet exercice), Villarreal vient de plier le game avec la présentation de Santi Cazorla.

Comment ? En faisant carrément appel à un magicien. Celui déboule sur la pelouse et fait apparaître Cazorla, qui sort d’un nuage de fumée, dans une sorte de boîte en verre. L’effet visuel est assez dingue. Bravo Villarreal pour cette super idée.

#VuelveLaMagia | Y por arte de magia 🎩, el deseo más fuerte de los 'groguets' se hizo realidad 💛. @19SCazorla volverá a defender la camiseta amarilla y a despertar los sueños del #EstadioDeLaCerámica 😍🏟. pic.twitter.com/nbhiH92N3s — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 10, 2018

Les autres clubs vont devoir se lever tôt pour surpasser cette présentation originale. Mais on leur fait confiance pour trouver encore de nouveaux moyens de nous bluffer.