Bêtise humaine: Un fan du PSG en garde à vue après avoir tenté de brûler une affiche géante de l'OM

Un drapeau de l'OM au stade Vélodrome un soir de match. — BERTRAND LANGLOIS / AFP

Il voulait devenir « le bon Dieu des supporters du PSG », il ne sera finalement que le seigneur de la connerie humaine. Eddy, 37 ans, fan du Paris Saint-Germain, de voyage à Marseille dans le cadre de son travail, a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi par la police de la cité phocéenne après avoir été pris en flagrant délit alors qu’il était sur le point de mettre le feu à un poster géant aux couleurs de l’OM installé sur la façade d’un immeuble habité.

La police est tombée dessus un peu par hasard, lors d’une patrouille de routine, à 4h30 du matin. Au loin, les policiers ont vu un homme tenir une torche à bout de bras et se sont donc approchés pour en savoir plus.

OM : à Marseille, la légende du 26-Mai 1993 s'affiche sur la Corniche: À jamais les premiers. Depuis hier, les quatre mots qui font la fierté de toute une ville s'affichent sur un maillot bleu et blanc déployé en format XXL sur le mur de la Corniche.… https://t.co/1K2aDJjWfb pic.twitter.com/v5CeZuqkDd — OM People (@Burusoila13) May 25, 2018

Une fois sur place, ils sont tombés nez à nez avec cet homme qui, armé d’un fumigène et de son téléphone portable pour se filmer, était sur le point de mettre le feu à ce poster installé là par Adidas, l’ancien sponsor historique de l’OM.

VIDEO. Des supporters du PSG arrachent les pubs de l'OM dans un magasin de sport à Paris https://t.co/54HBaInrpZ pic.twitter.com/PhUOpvQxZa — 20 Minutes (@20Minutes) July 8, 2018

Cette affiche à la gloire de l’Olympique de Marseille rend hommage à la Ligue des champions remportée par le club phocéen en 1993 et sur laquelle on peut y lire le célèbre slogan « A jamais les premiers ». Interpellé et déféré devant la justice, Eddy aurait déclaré aux policiers qu’il avait « préparé son coup depuis longtemps ». Il devrait être jugé en comparution immédiate mardi.