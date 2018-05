Le Parrain 2: Six ans de prison requis contre Vincenzo Iaquinta, champion du monde 2006

Iaquinta avec la Juventus, quand tout allait bien pour lui. — G. CACACE / AFP

Après Reina en mauvaise posture judiciare suite à ses liens avec la mafia napolitaine, c’est Vincenzo Iaquinta, champion du monde en 2006, qui risque la prison pour avoir lui aussi des amitiés un peu louches, cette fois avec la mafia calabraise.

Six ans de prison requis contre Iaquinta, champion du monde 2006 avec l'Italie https://t.co/X8BkmbQdsr #AFP pic.twitter.com/FD5I62khUX — AFP Sports (@AFPSport) May 24, 2018

Et le joueur risque gros : jusqu’à six ans de prison sont requis contre lui pour des crimes liés à la possession d’armes avec des circonstances aggravantes mafieuses. De quoi lui calmer ses envies d’avoir des amis mafiosos, et nous venger un peu de Materazzi.