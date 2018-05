PSG: «Nous serions heureux que Gigi vienne à Paris la saison prochaine», déclare son agent, ça sent très bon pour Paname ça

Gigi Buffon — Alessandro Di Marco/AP/SIPA

« Nous serions heureux que Gigi vienne à Paris la saison prochaine », a déclaré Silvano Martina, l’agent du gardien légendaire, dans les colonnes du Parisien. Bref, rien n’est encore officiel mais ça se précise grandement : l’ex portier de la Juventus devrait poursuivre sa carrière à Paname.

Toujours selon le quotidien, Buffon s’engagera avec le PSG pour un contrat de deux ans, avec un statut de gardien numéro un (Désolé Alphonse). Une occasion pour Buffon et le PSG, deux chats noirs de la Ligue des champions, d’enfin vaincre le signe indien et de remporter la plus belle des compétitions. Allez, promis cette fois ci, on y croit.