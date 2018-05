Ça chauffe: Et si Gianluigi Buffon signait au PSG dès mercredi?

Gigi Buffon joue son tout dernier match avec la Juve. — MARCO BERTORELLO / AFP

Sur la question d'une possible arrivée de Gianluigi Buffon, Thomas Tuchel a préféré botter en touche lors de sa présentation, démandant aux journalistes d'être patient. Il semblerait qu'il ne faille pas l'être tant que ça. Selon la légende italienne des transferts, Gianluca di Marzio, le PSG et le gardien italien en serait à régler les derniers détails du contrat et l'affaire pourrait être annoncée dès mercredi.

#Buffon-#Psg, siamo ai dettagli❗️

L'ingaggio del portiere potrebbe essere annunciato già dopodomani ⬇️ https://t.co/uC2Pnbfrn2 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 21, 2018

Selon cet article, Buffon aurait décidé de continuer à jouer et hésitait entre un retour à ses premières amours, Parme, continuer à la Juve ou tenter un nouveau challenge à Paris. Il semblerait que ce soit cette dernière option qui l'emporte, sauf «retournement de dernière minute».

On attendra quand même mercredi pour en être sûrs.