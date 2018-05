Ligue 1: Patrick Vieira grandissime favori pour entraîner Nice après le départ de Favre

Patrick Vieira à New York. — Lawrence/ISI/Shuttersto/SIPA

Nice a fixé ses critères pour son nouvel entraîneur, après le départ de Favre en cette fin de saison : L’heureux élu doit être :

Francophone.

Prôner un jeu attractif.

Et tant qu’à faire, avoir un nom qui vend du rêve.

A défaut d’avoir trouvé une star du banc, c’est vers un joueur légendaire que leur choix semble se destiner. Patrick Vieira, champion du monde 98, vainqueur de l’Euro 2000 et joueur phare d’Arsenal et de l' Equipe de France (on avait vraiment besoin de vous préciser qui c’est ?), actuel entraîneur de New York, est le grandissime favori. Si son contrat court jusqu’en décembre, la résiliation de celui-ci ne semble pas être un obstacle pour l’OGC Nice, qui espère officialiser l’autre tonton Pat' du football français avant la fin de la semaine.