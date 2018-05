Nice: Mario Balotelli, « tête de gondole » du Gym

Mario Balotelli lors de Lazio Rome-Nice en Ligue Europa, le 2 novembre 2017. — CIAMBELLI/SIPA

Mario Balotelli a apporté bien plus que son talent footballistique au Gym.

Il est le meilleur buteur mais aussi celui qui fait briller l’image de l’OGC Nice à l’étranger.

Le Paris Saint-Germain a Neymar. Le Barça a Messi. Et le Gym a, plus pour longtemps a priori, Balotelli. Cette star, dont l’aura dépasse l’enceinte du stade. Ce footballeur qui peut aussi bien faire vendre des maillots et faire venir des followers sur Twitter. Depuis août 2016 et son arrivée à Nice, Mario Balotelli a fait grandir le Gym sur un plan marketing et économique.

« Un club qui veut avoir de l’ambition, doit avoir un bon attaquant, estime Vincent Chaudel, expert sport au cabinet Wavestone. Les joueurs qui ont une aura, intéressent les supporters et donc les sponsors. »

Internationalisation du club

D’autant plus que Balotelli est arrivé au Gym avec sa base de fans sur les réseaux sociaux. Conséquence : l’OGC Nice a internationalisé sa communauté, 69 % de ses fans sur Facebook n’étant pas Français, selon l’observatoire du Sport business. Un effet Super Mario. « Le joueur est plus puissant que le club, pointe Vincent Chaudel. Quand on est Nice, on n’a pas l’aura de l’OM ou du PSG. Ce club est en construction, pas consolidé. Il lui faut une tête d’affiche, une tête de gondole pour grandir. »

Avec le départ probable de Balotelli après le dernier match samedi contre Lyon, il ne reste plus qu’au Gym à faire un nouveau coup au mercato « sportivement et "marketingment". »

