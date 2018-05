Liste des 23: «Quelqu'un d'exceptionnel», Didier Deschamps jette des tonnes de fleurs à Thauvin

Florian Thauvin a relancé l'OM en deuxième période, le vendredi 11 mai 2018, face à Guingamp. — AFP

On était nombreux à douter de la présence de Florian Thauvin dans la liste des 23 bleus qui se déplaceront au Mondial russe cet été (pas à cause de ses perf' de la saison, exceptionnelle, mais plutôt au vu de l’énorme concurrence en attaque), on s’est planté. Le Marseillais, auteur d’une saison de malade (22 buts, 11 passes dé en Ligue 1), sera bien du voyage.

Énorme fierté et un énorme honneur d’être en @equipedefrance pour disputer la plus belle compétition internationale 😍🤭. La Coupe du Monde c’est un rêve d’enfant.

Merci pour tous vos messages 🇫🇷🙏🏼. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/rX2A0EibUl — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) May 17, 2018

« Il a souvent été là, hier (mercredi) soir il avait face à lui un très bon défenseur latéral gauche », a expliqué Didier Deschamps en référence à la finale de Ligue Europa perdue par l’Olympique de Marseille face à l’Atlético Madrid (3-0). « Si aujourd’hui certains disent que Florian Thauvin ne mérite pas sa sélection, regardez en termes de statistiques ses

Les Marseillais en Russie

« Il est dans un rôle bien précis, côté droit, je suis d’accord sur son temps de jeu (en équipe de France) mais il était aussi avec nous et son caractère, son attitude dans le groupe en font quelqu’un d’exceptionnel. Ce n’est pas ce qui a fait la différence, mais c’est à porter à son crédit. »

« Il est spécialiste de son côté droit, et offre une option différente en étant ailier sur son faux pied (Thauvin est gaucher à droite), capable de faire pas mal de misères à beaucoup de latéraux gauche, même s’il en a fait beaucoup moins à Lucas Hernandez », joueur de l’Atlético, a finalement dit Deschamps. Thauvin, 3 sélections à l’âge de 25 ans, est l’un des trois joueurs de l’OM à avoir été appelé en Bleu pour cette Coupe du monde, avec le gardien Steve Mandanda et le défenseur Adil Rami.