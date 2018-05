Liste des 23: «On ne parle pas russe nouuuuuuuuuus?» Mendy et les Bleus fêtent leur sélection sur les réseaux

FOOTBALL La latéral de Manchester City et d'autres joueurs sélectionnés n'ont pas manqué de partager leur joie sur twitter...

Benjamin Mendy a connu sa première sélection avec les Bleus face au Luxembourg. — J.E.E/SIPA

Des réactions de joie en chaîne. Et aussi quelques perdants beaux joueurs, au moins en apparence. Benjamin Mendy (Manchester City), blessé durant toute la saison mais toujours très actif sur les réseaux sociaux, a tweeté son bonheur d'être dans les 23: «La fierté. On parle pas russe nouuus ?!! #Fiers d'être Bleus» Aymeric Laporte, son partenaire en club, n'est ni dans les 23 ni dans les 11 suppléants. Il s'est montré magnanime sur twitter: «Merci pour tous vos messages!! Félicitations a mon pote @benmendy23». Ben Yedder, lui aussi non retenu, a également félicité plusieurs joueurs tricolores retenus.

Une fierté et un immense honneur de représenter la France lors de la Coupe du Monde ! Un rêve d’enfant, une aventure d’hommes, l’espoir de tout un pays. 🙌🏾🇫🇷🏆#FiersDetreBleus #AllezLaFrance pic.twitter.com/FH9opqGDhG — Djibril Sidibé (@DjibrilSidibeS3) May 17, 2018

Très fier de pouvoir représenter mon pays à la coupe du monde ! 💪🏻❤️ pic.twitter.com/8s2PFk2Vwh — Lucas Hernández (@LucasHernandez) May 17, 2018

Immense fierté d’être dans le groupe qui va préparer #Russia2018. En route pour le graal ultime #fiersdetrebleus 🇫🇷 pic.twitter.com/d6lsLgsrfW — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) May 17, 2018

⚽️🇫🇷 Fier de faire partie du groupe pour la Coupe du Monde! #FiersdEtreBleus pic.twitter.com/uMOWj2Pfbt — Samuel Umtiti (@samumtiti) May 17, 2018

Énorme fierté et un énorme honneur d’être en @equipedefrance pour disputer la plus belle compétition internationale 😍🤭. La Coupe du Monde c’est un rêve d’enfant.

Merci pour tous vos messages 🇫🇷🙏🏼. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/rX2A0EibUl — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) May 17, 2018

La fierté 💙⚪️❤️ on parle pas russe nouuuus ?!! ✊🏾✊🏾✊🏾 @equipedefrance #FiersdetreBleus 🇫🇷 — Benjamin Mendy (@benmendy23) May 17, 2018