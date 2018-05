Transfert: Pour le directeur de l'Atlético, «Griezmann n'écrira jamais l'histoire à Barcelone»

Notre meilleur atout au mondial, c'est ce mec. — AFP

Héros de la finale de ligue europa entre Marseille et l'Atlético, Antoine Griezmann a régalé avec un doublé et une prestation majuscule. Mais à peine avait-il le temps de célébrer son premier titre majeur que les rumeurs l'envoyant à Barcelone revenaient en masse.

🏆 #OMAtletico

⚽ L'Atlético fait le break !

💥 Antoine Griezmann s'offre un doublé ! pic.twitter.com/eSL4dmgK0H — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 16, 2018

Interrogé à ce sujet, le directeur général de l’Atlético Madrid, Gil Marin, a été très clair : « Griezmann doit décider s’il veut faire son avenir à l’Atlético, où tout est construit autour de lui, ou s’il veut aller dans un club où il n’écriera jamais l’histoire. »

Grizou au Barça ?



Message clair pour Grizou : tu seras une légende chez nous, tu seras une star de plus au Barça. Gil Marin a ensuite ajouté : « Ses proches ont été rencontré, et une offre leur a été soumise. Ils vont devoir donner une réponse dans quelques jours, mais je n’en sais pas plus. »



Grizou a de toute façon avait été clair là-dessus : il veut que son sort soit fixé avant la Coupe du monde pour pouvoir se concentrer sur la compétition à 100 %. Et vu son niveau de jeu face à l’OM, on approuve l’idée.