EN DIRECT. OM-Atletico: C'est parti pour une journée de folie (avant une soirée de dingo)... Vivez l'avant-finale en live avec nous

8h30: (ça sera la seule et unique parenthèse sur ce sujet mais je me devais de vous le dire : C’est moi, supporter parisien semi-complètement-acharné, qui suis chargé de lancer ce live au réveil. Imaginez ma douleur et priez laïquement pour moi) Voilà, c’est dit, je n’ouvrirai plus mon bec pour chouiner et je vais vous faire vivre ça le plus passionnément possible.