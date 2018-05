Trophée UNFP: «Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux», MBappé juge sa saison avec Paname

Mbappé, conquérant à son arrivée à la remise des trophées UNFP. — Christophe Ena/AP/SIPA

Dure vie que celle de MBappé. Le mec a 19 ans, découvre un nouveau club, plante 23 buts et délivre 11 passes décisives dans l’année, et beaucoup jugent sa saison décevante ou qu’on s’est trop enflammé sur le garçon. Bon…

A nouveau titré meilleur espoir de la Ligue 1 lors des trophées UNFP, comme lors de la saison précédente, un doublé inédit depuis Hazard (en 2009 et 2010), le parisien a analysé lui-même sa deuxième saison complète chez les pros : « J’ai changé d’univers cette année et je pense que je me suis bien adapté. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux aussi mais c’est plutôt positif », a-t-il ainsi souligné. Avant de déclarer ce que tous les supporters attendent réellement, bien plus que la pseudo-modestie : « J’ai désormais la Coupe du monde en ligne de mire avec les Bleus. » Fais nous rêver Kiki !