VIDEO GAG. Les Herbiers-PSG: L'incompréhensible but refusé par la VAR à Mbappé face aux Herbiers

Le but refusé au PSG — AFP

Vivement la video... à condition que nos arbitres aient droit à une petite formation. Mickael Lesage, le sifflet de la finale de la Coupe de France entre le PSG et les Herbiers, a créé un immense malaise en refusant un but à Kylian Mbappé en début de deuxième mi-temps. La raison ? Une main de Marquinhos lors de sa remise vers Mbappé. Et effectivement, le Brésilien touche bien le ballon de la main...

Le but du 2-0 signé Mbappé est refusé au PSG ! L'arbitre estime que Marquinhos a touché le ballon avec le bras #VHFPSG pic.twitter.com/5tvBodgTQM — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) May 8, 2018

Sauf que si son bras touche le ballon, c'est parce qu'il est retenu très grossièrement par un défenseur des Herbiers. Autant dire que si on siffle main, il faut siffler le penalty qui va avec. Mais bon, quand on regarde le ralenti, on se rend compte que le bras de Marquinhos est tellement tenu qu'il ne peut pas vraiment le controler, et c'est pour ça qu'il finit vers le ballon.

Bref, encore un couac pour la video.