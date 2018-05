On ne va pas se mentir, on y croit pas vraiment. Mais même s'il n'y a que 0.00001% de chances de voir les Herbiers s'imposer face au PSG lors de cette finale de Coupe de France, on a envie de se dire que c'est possible. Oui, c'est possible de voir l'armada parisienne être mise en danger par cette valeureuse équipe des Herbiers, pensionnaire de troisième division (le National pour les connaisseurs). Oui, c'est possible de voir Cavani, Mappé, Di Maria et compagnie mis en échec par une équipe dont la qualité principale est le courage. Après Lens, Auxerre et Chambly, les Herbiers peuvent-ils aussi le faire contre le PSG?

>> On se retrouve vers 20h pour suivre l'avant-match tranquillement avant le grand moment.