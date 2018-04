PSG: « Mbappé sera le nouveau Ronaldo », estime l'Italien Fabio Capello

Le joueur du PSG Kylian Mbappe n'en finit plus de recevoir les éloges du monde du football. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

« Mbappé sera le nouveau Ronaldo. » Cette déclaration ne vient pas de Jean-Kévin Footix sur Twitter, mais bien de Fabio Capello, entraîneur italien multi-titré avec la Juventus, le Milan, Rome ou le Real Madrid. Cela a de suite plus de poids.

Coulant des jours tranquilles depuis la fin de son contrat au Jiangsu Sunning, le vainqueur de la Ligue des champions 1994 a tout le temps d’analyser le football actuel. S’il place les incontournables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en meilleurs joueurs du monde (et non, on ne relancera pas le débat sur qui est le plus fort des deux), la dernière place du podium se dispute, pour lui, entre Mbappé et Neymar, qui « se disputeront le ballon d’or dans le futur ».



Un éloge de plus pour Kylian Mbappé, qui amasse les compliments autant qu’il empile les buts.