FIFA: Pour Gianni Infantino, la Russie est «absolument prête» pour la Coupe du monde 2018

Coupe du monde 2018, J-41. Et alors qu’on s’impatiente tous de voir la plus belle des compétitions se jouer, la FIFA a tenu à rassurer les spectateurs inquiets sur la Russie. Selon Gianni Infantino, le président de l’institution, oui, c’est bon, la Russie est « absolument prête », et il en a profité pour remercier Vladimir Poutine sur les efforts mis en œuvre par le pays.

Et histoire d’en faire trop, le président de la FIFA en a rajouté quelques couches : « Vous êtes en train de travailler pour faire de cette Coupe du monde la meilleure Coupe du monde de l’histoire », a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec le dirigeant russe. « Les retours de nos experts de la FIFA sont extrêmement positifs. Cela prouve que la Russie est absolument prête à accueillir le monde pour célébrer un été de festivités ici dans ce beau pays. »

Gianni Infantino a également souligné « le niveau unique d’implication, de dévouement, de professionnalisme » du pays. Bon, le message est passé Gianni, tu peux arrêter de leur lustrer les jours…