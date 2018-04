«Une Coupe du monde sans moi ne serait pas une Coupe du monde», Zlatan en remet une couche

Zlatan Ibrahimovic avec le maillot des LA Galaxy — Michael Janosz/ISI/Shut/SIPA

Zlatan a toujours du ballon, et du melon. Le footballeur au plus gros boulard mondial mène une auto-campagne pour réintégrer l'équipe de Suède, qui s’est qualifiée sans lui à la Coupe du monde 2018, l’attaquant ayant pris sa retraite internationale en 2016. Et comme on peut s’en douter avec le géant suédois, cette auto-promo ne manque pas de déclarations savoureuses.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 15, 2018

Dernière en date, sur ABC : « Je vais aller au Mondial, c’est la seule chose que je peux dire. Si j’en dis plus, des gens vont m’en vouloir. Je dois faire attention à ce que je dis maintenant. Une Coupe du monde sans moi ne serait pas une Coupe du monde », a-t-il conclu. Bon, il faudrait rappeler à Zlatan que si en effet la Coupe du monde 2010 sans lui était bien pourrie, la Coupe du monde 2014, toujours sans la Suède, était assez incroyable.

« Je ne suis pas un Suédois typique mais j’ai mis la Suède sur une carte », a-t-il ajouté, avant de se décrire comme « le meilleur joueur du sport le plus populaire au monde. » Faudrait qu’on lui parle de Ronaldo et de Messi. Presque fatiguant à force…