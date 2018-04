Sans lui: Zlatan Ibrahimovic ne participera pas à la Coupe du monde 2018

Ibrahimovic avec la Suède, en 2016 — Pixxmixx/Pixathlon/SIPA

La Coupe du monde 2018 se fera sans Zlatan Ibrahimovic. C’est la Fédération suédoise qui a mis fin au pseudo-suspense d’un message plus qu’explicite : « Déclaration définitive : Zlatan ne jouera pas la Coupe du monde » sur son site. Depuis quelques semaines, l’ex-parisien entretenait une hype en déclarant qu’il irait jouer le mondial.



Une volonté du joueur qu’a démenti la Fédé « J’ai parlé avec Zlatan, il m’a annoncé qu’il n’avait pas changé d’avis pour la sélection : il ne veut pas revenir », a ensuite déclaré Lars Richt, le directeur national, dans un communiqué.

[#Suède🇸🇪] 🔴OFFICIEL !



La fédération suédoise de football annonce que Zlatan Ibrahimovic ne jouera pas le Mondial avec la sélection pic.twitter.com/POzcOCyYMC — Footballogue (@Footballogue) April 26, 2018

On devra donc se contenter de s’extasier devant Messi, Ronaldo, Griezmann, Suarez, Salah, Neymar, Müller, Mbappé, Lewandowski, Kane et autres Aguero. Ça va, on devrait s’en remettre…