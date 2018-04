Coupe du monde 2018: Manuel Neuer commence à douter de sa présence en Russie

Manuel Neuer — Re/action press/Shutter/SIPA

Verra-t-on Manuel Neuer en Russie à l’occasion de la prochaine Coupe du monde ? De retour à l’entraînement après avoir été arrêté de longs mois en raison d’une fracture du métatarse qui lui avait valu d’être opéré du pied gauche fin 2017, l’Allemand a du mal à savoir s’il sera d’attaque pour aider les siens à conserver leur titre mondial. Voilà ce qu’il a déclaré à Sportbild :

« À quel moment vais-je pouvoir revenir ? Et puis je dois être satisfait de mon niveau de performance et être honnête avec moi-même : est-ce que je peux redevenir celui que j’étais après une si longue période d’absence ? Ou dois-je dire : "je suis encore loin et j’ai besoin de plus de temps" ? Je ne peux pas répondre aujourd’hui, il y a encore beaucoup d’interrogations. »

De moins en moins d’optimisme

Le 21 mars dernier, le manager général de la sélection allemande, Oliver Bierhoff clamait son « optimisme » ainsi que celui de Neuer quant à sa capacité à récupérer. Un mois plus tard, le camp du verre plein a perdu son principal représentant. Pas une bonne nouvelle pour l’Allemagne.