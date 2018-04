Real: Pour Kombouaré, «Zidane est le meilleur entraîneur au monde», et c'est une fierté

Antoine Kombouaré, l'entraîneur de Guingamp (illustration). — F. Tanneau / AFP

Ce dimanche soir, Antoine Kombouaré était un homme comblé. Son équipe avait rapporté un point du Parc des princes. Pourtant, ce ne sont pas seulement à ses joueurs que le coach kanak a tressé des lauriers. Interrogé sur Zidane, qui jouera mardi soir face au Bayern Munich pour une place en finale de Ligue des champions, l’entraîneur de Guingamp s’est montré très élogieux : « C’est une énorme fierté de voir un technicien français être à la tête du plus grand club au monde ( le Real Madrid) et surtout y réussir. Je suis admiratif car c’est un garçon qui était à un moment, le meilleur joueur au monde. Il a pris le temps d’apprendre, chapeau. Il fait preuve de beaucoup d’humilité et aujourd’hui ça n’est que la récompense de son travail. »

🇪🇸 #LaLiga Pour Kombouaré, le meilleur coach au monde, c'est Zidane ! pic.twitter.com/mxPtgUxKTL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 30, 2018

Et le compliment ne s’arrête pas là ! Le coach continue de plus belle : « Moi je suis non seulement admiratif mais je suis aussi un grand fan car il a mis la main dans le cambouis, il n’a pas eu peur d’aller se frotter aux jeunes, d’apprendre son métier. Il a été patient, puis après il a été adjoint aussi puis aujourd’hui c’est le meilleur au monde, il ne faut pas avoir peur des mots », a conclu Kombouaré.

Et dire qu’avec tout ça, Zidane reste modeste.