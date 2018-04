VIDEO. Liverpool-Roma: Le but incroyable pleine lucarne de Salah

FOOTBALL L'ailier de Liverpool a marqué un but somptueux pour ouvrir le score.

Mohamed Ohmondieucemecestropfort Salah. — Matt McNulty/JMP/Shutte/SIPA

Mohamed Salah est en train de mettre le feu à Rome, comme Néron. Dans la demi-finale aller entre Liverpool et la Roma, l'ailier égyptien a ouvert le score d'une frappe incroyable, nettoyant la lucarne du but et embrasant Anfield.

Sans pression face à son ancien club, Salah a même doublé la mise quelques minutes plus tard. De quoi donner encore plus de poids à sa candidature pour le ballon d'or 2018... Oui, on milite.