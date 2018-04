VIDEO. ASSE-PSG: Oubliez Mitroglou, le fail le plus incroyable de la saison dans le Chaudron est pour Edinson Cavani!

FOOTBALL Le meilleur buteur du championnat a donc trouvé le moyen de manquer vendredi une frappe dans le but vide, seul aux neuf mètres…

Rude soirée pour Edinson Cavani, vendredi au stade Geoffroy-Guichard. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Décidément, les chocs de Ligue 1 du vendredi soir en 2018 au stade Geoffroy-Guichard ne sourient pas à l’avant-centre opposé aux Verts. Le 9 février dernier, idéalement placé à bout portant, dans le dos de la défense stéphanoise, le Marseillais Kostas Mitroglou gaspillait de manière totalement dingue… son seul ballon touché de la soirée (2-2). Lui aussi sur le banc au coup d’envoi d’ ASSE-PSG (1-1) vendredi, Edinson Cavani est entré en jeu bien plus tôt que l’attaquant grec (68e contre 83e).

Dans un remake troublant de la si célèbre remontada Barça-PSG (6-1) de la saison passée, Angel Di Maria s’est présenté seul face au but avec son partenaire uruguayen encore mieux placé à ses côtés (76e). Sauf que cette fois-ci, alors que le PSG était encore mené au score (1-0), l'Argentin a lâché sa balle.

Même M'Vila avait posé 100 balles sur Cavani buteur ce soir. pic.twitter.com/RGROQd1WfO — Fernando Chachalana (@NandoChachalana) April 6, 2018

"Si Di Maria avait donné le ballon à Cavani face au Barça"



Vous avez vu ce qu'il aurait pu y arriver aussi ? — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) April 6, 2018

Servi sur un plateau, avec Stéphane Ruffier totalement hors de portée, le meilleur buteur de Ligue 1 a trouvé le moyen de bien trop ouvrir son pied. Et ce sans qu’on puisse même penser que le retour désespéré de Rémy Cabella l’ait gêné. Et si c’était même le manqué le plus incroyable d'« Edi » depuis son arrivée au PSG ?