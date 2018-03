Mercato: Samuel Umtiti pourrait quitter le Barça pour Manchester United

Samuel Umtiti lors de Barcelone et l'Athletic Bilbao le 19 mars 2018. — Ukko Images/PACIFIC PRESS/SIPA

La situation contractuelle de Samuel Umtiti inquiète à Barcelone. Le quotidien espagnol Sport fait sa une lundi sur le défenseur central de l’équipe de France, dont la présence en Catalogne la saison prochaine est « en danger », selon lui. Le joueur pourrait filer à Manchester United.

En cause, l’échec des négociations entre Umtiti et la direction barcelonaise au sujet d’une prolongation de contrat. L’ancien lyonnais, arrivé en 2016 contre 25 millions d’euros, dispose d’une clause à 60 millions. Une paille, dans les standards actuels du marché. Les deux parties sont d’accord sur le fait qu’il faille signer un nouveau deal, mais les prétentions salariales d’Umtiti - 9 millions d’euros nets par an - sont beaucoup trop élevées au goût du Barça, rapporte Sport.

Manchester United, en revanche, serait tout à fait disposé à les lui donner. Le quotidien évoque déjà trois pistes au cas où vraiment cette impasse se finirait par un départ du défenseur de 24 ans. Elles amènent toutes à des Français : Clément Lenglet, Presnel Kimpembe et Aymeric Laporte. Sachant que ce dernier vient de quitter la Liga pour City.