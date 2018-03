«On s’est fait manger…», Umtiti ne se voile pas la face après l’extinction de courant des Bleus

Umtiti n'a pas été impérial face à la Colombie en match amical. — James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

Auteur d’un tacle manqué et d’une faute coupable en pleine surface de réparation, Samuel Umtiti a offert un péno - et la victoire - à la Colombie, vendredi soir au Stade de France. Comme tous les observateurs qui ont assisté à la défaite de l'équipe de France, le défenseur du Barça constate que la France n’a pas existé en seconde mi-temps.

« En deuxième période, on a beaucoup… Pff, on n’a pas joué, tout simplement, a-t-il soufflé devant les caméras de la chaîne L'Equipe en zone mixte après la rencontre. On a manqué des mouvements, on a loupé pas mal de passes, dans les duels aussi on s’est fait manger. Après voilà, c’est une belle leçon qu’on a prise ce soir (vendredi). On va essayer de travailler pour rectifier ça parce que c’est pas normal, quand on mène 2-0 comme ça… Faut qu’on gère mieux nos matchs, l’état d’esprit n’a pas été bon (…) C’est vrai que le coach n’était pas très content à la fin du match, comme nous les joueurs. C’est une belle piqûre de rappel pour ce qui nous attend prochainement. »