VIDEO. Pour Deschamps, les Colombiens «ont donné une leçon» à l'équipe de France

Deschamps l'a mauvaise après la défaite des Bleus face à la Colombie au Stade de France. — James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

Mener deux buts à rien et se faire remonter (puis dépasser), chez soi, alors que tout semblait rouler, ça fait mal. Vendredi, face à la Colombie, l' équipe de France s’est sabordée elle-même, encaissant trois pions et rentrant aux vestiaires la mine basse. Didier Deschamps​ n’a d’ailleurs pas cherché à cacher qu’on avait vu deux visages différents au Stade de France. Un séduisant, l’autre presque flippant.

« On a fait une première mi-temps, surtout une première demi-heure, de très grande qualité, avec beaucoup de tout, de mouvement, d’agressivité, de justesse, d’efficacité. On prend ce but sur une demi-occasion. Même si le dernier quart d’heure était un peu moins étincelant, on était là », a d’abord rappelé le sélectionneur avant de passer aux choses qui fâchent.

France-Colombie: Toutes les questions que va se poser Deschamps au réveil (s’il a réussi à dormir) https://t.co/yX4olNeHAi pic.twitter.com/XFyD6ZtVva — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 24, 2018

« En deuxième mi-temps, panne de courant, comme on dit… Les ingrédients n’étaient pas là. Indépendamment des erreurs, dans les intentions on n’était pas là, là-dessus ils nous ont donné une leçon. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe mais ça ne suffit pas, les exigences du haut niveau demandent beaucoup plus. On menait 2-0, on perd 3-2 : notre deuxième mi-temps a manqué de qualité, de générosité, de détermination. »