Mercato: Aymeric Laporte rejoint Manchester City

Didier Deschamps va-t-il enfin n'avoir d'yeux que pour Aymeric Laporte ? — J.E.E/SIPA

C’est enfin officiel, le défenseur français Aymeric Laporte est un joueur de Manchester City. Les Cityzens ont officialisé le transfert ce mardi après-midi en tweetant « renforcements défensifs acquis ».

Le montant du transfert du joueur de 23 ans s’élèverait à 65 millions d’euros, le deuxième plus important pour un défenseur après la signature du Néerlandais Virgil Van Dijk en faveur de Liverpool pour 84 millions d'euros plus tôt dans ce mercato.

Après avoir payé sa clause libératoire lundi le libérant ainsi de Bilbao, le défenseur a signé pour une durée de 5 ans avec City et portera le numéro 14.

« J’ai hâte de travailler sous les ordres de Pep Guardiola »

« Je suis très heureux d’être ici, a réagi Laporte. City est un club avec beaucoup d’ambition et c’est l’une des meilleures équipes d’Europe. J’ai hâte de travailler sous les ordres de Pep Guardiola et d’essayer d’aider le club à avoir du succès. Ça veut dire beaucoup que le club ait montré sa foi en moi et je suis impatient de commencer. »

Il rejoint à Manchester un autre défenseur français onéreux, Benjamin Mendy, qui n’a pas tardé à réagir sur Twitter à la nouvelle…