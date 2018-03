Marseille: Mathieu Valbuena réclame un demi-million à l'OM... On était aux prud'hommes pour une audience étonnante

Valbuena a quitté l'OM en août 2014. — B. Langlois / AFP

Mathieu Valbuena demande à l'OM de rembourser 568.800 euros qu'il a dû verser à son ancien agent, après son départ de Marseille.

Le conseil des prud'hommes rendra sa décision en juin.

« Alors, il vaut combien Valbuena, aujourd’hui ? Je l’achète, moi ! » L’avocate (parisienne) de Mathieu Valbuena hausse les yeux au ciel. Elle apprécie moyennement l’humour de ce confrère marseillais. On apprendra plus tard que l’avocat plaisantin a longtemps été encarté chez les South Winners, virage sud, mais qu’il va moins souvent au stade Vélodrome, car « ça fume trop de drogue. »

Cet amateur de foot s’est régalé, ce mardi, sur les bancs du conseil des prud’hommes, en attendant le tour de son client. Mathieu Valbuena demande à l’OM de rembourser 568.800 euros qu’il a dû verser à son ancien agent, Christophe Hutteau, après avoir signé au Dynamo Moscou. « Pour Mathieu Valbuena, c’est un gros mois de salaire », raille Henri Labi, l’avocat de l’OM.

Un « OK » par mail

Ce mardi, il était dans son jardin, devant les conseillers prud’homaux marseillais. Entre blagues, effets de manche et coups de pression : « Cela fait 38 ans que je plaide, faut-il que je sois moins grand, moins intense, que je parle moins fort ? » lance-t-il, alors que le président lui demande de baisser d’un ton. Le conseiller prud’homal avait peut-être besoin d’un peu de Doliprane après la complexe démonstration juridique de Maître Hortense Douard, avocate de Mathieu Valbuena.

« Je vais essayer d’être didactique », a-t-elle conclu, face aux conseillers qui ne connaissent pas par cœur, eux, les articles 265 et 271 de la Charte du football professionnel. « Est-ce que l’OM n’a pas trompé Mathieu Valbuena ? », s’interroge-t-elle. Vincent Labrune lui a-t-il fait croire que l’OM prendrait en charge la rémunération de Christophe Hutteau ? C’était prévu par un contrat, mais il a pris fin le 30 juin 2014... Et c’est début août que « Petit Vélo » a fait ses valises pour Moscou. Les conseillers du joueur évoquent un « accord oral » avec Vincent Labrune, censé prolonger le deal.

50.000 euros pour « préjudice d’image »

Accord confirmé par un « OK » envoyé par mail. Deux lettres, une pièce ajoutée au dossier « sans être expertisée », s’agace Maître Labi, qui raille une démarche « ahurissante d’audace, de témérité et de malice », de la part de Mathieu Valbuena et de ses avocats. Ils réclament, en plus du remboursement de la somme versée à Hutteau, le versement de 50.000 euros pour préjudice d’image. Ils seront fixés le 13 juin.

Mathieu Valbuena a déjà été débouté par le TGI d’Aix, puis par le juge des référés du TGI de Marseille. Ce nouvel épisode du feuilleton traduit une vraie démarche « de sportif, de compétiteur », sourit Maître Labi. « Je ne le pense pas, mais on a souvent dit qu’il cherchait beaucoup le penalty, non ? »