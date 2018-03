VIDEO. Ligue Europa: Florian Thauvin blessé! Florian Thauvin martyrisé! Mais l'OM pas trop inquiet

FOOTBALL Oui oui, on cale des références à de De Gaulle en titre, si on veut...

Florian Thauvin est sorti blessé. — A.C. Poujoulat / AFP

L'ailier de l'OM, Florian Thauvin, est sorti sur blessure, à la 62e minute d'OM-Bilbao.

Il doit subir des examens complémentaires, ce vendredi.

Mais cette «grosse contusion» ne devrait pas mettre en péril sa fin de saison avec Marseille... Et avec les Bleus ?

Il est sorti en pleurs et sur une civière. Quelques minutes plus tard, dans le vestiaire, il était debout sur ses deux jambes. Et pas paniqué. « Il n’était pas plus inquiet que ça, non, nous jure Jordan Amavi. Les footballeurs ont l’habitude de prendre des coups. » Un taquet sur l’arrière de la cheville, dans le cas de Florian Thauvin, sorti sur blessure à la 62e de cet OM-Bilbao, remporté 3-1 par les Marseillais.

Il a donc eu une demi-heure pour se sécher ses larmes et, accessoirement, se faire soigner. Le médecin de l’OM et de l’équipe de France Franck Le Gall n’a rien vu de cassé. « Il faut attendre les examens complémentaires demain [vendredi], mais c’est une simple contusion », assure Rudi Garcia, qui balaye les rumeurs d’une « fin de saison », qui bruissaient en zone mixte.

Simple contusion

La « simple contusion » étant l’élément de langage glissé aux joueurs, avant leur passage devant les micros, on n’a pas appris grand-chose de plus en discutant avec eux. Maxime Lopez a bien voulu nous parler de sa bromance (ou plutôt sa relation technique privilégiée) avec FloTov, mais la blessure, « on verra demain après les examens. » « J’espère que ça ne sera pas méchant », a simplement commenté Dimitri Payet.

Le capitaine a sorti un match XXL face à Bilbao, avec un but, une passe D, et, surtout, cette vista et ses gestes techniques qu’il ne montre que trop rarement. Florian Thauvin, lui, a fait du Thauvin. Il a beaucoup proposé, beaucoup échangé, donc, avec Maxime Lopez. Et, surtout, il a encore soigné son tableau de stats, impressionnant cette saison. Après un contrôle de l’extérieur du pied, il a adressé (à Ocampos) sa onzième passe décisive de la saison, toutes compétitions confondues. Et déjà dix-sept buts.

Normalement, cela devrait suffire pour valider un billet d’avion, avec Franck Le Gall, pour la Russie et sa Coupe du monde. Enfin. On parlera de billet d’avion en juin. De liste pour les matchs amicaux jeudi prochain. Ce vendredi, pour Florian Thauvin, la seule chose à vérifier : c’est son ordonnance.