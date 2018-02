«On peut avoir un peu d'euphorie ce soir», pas épargné par les critiques, Zidane jubile

Zinédine Zidane en conférence de presse, le 5 décembre 2017 à Madrid. — Paul White/AP/SIPA

Après Unaï Emery, c’est Zinédine Zidane, forcément plus souriant, qui s’est pointé en conférence de presse pour donner son avis après la victoire madrilène face au PSG. S’il n’a pas révolutionné l’exercice, Zizou n’a tout de même pas caché sa joie et sa satisfaction : « Nous pouvons être satisfaits de notre match, du début à la fin. Même quand ils ont ouvert le score, nous avons eu la possession du ballon, nous avons pressé haut et au final, nous avons obtenu un bon résultat. Il faut féliciter l’équipe car c’est une victoire d’équipe. C’est une bonne soirée, c’est un match complètement mérité par rapport à la victoire, par rapport à ce qu’on a préparé et mis en place. Tout a été bon. »

«L'arbitre aurait dû faire un match équilibré», Emery n'en démord pas, le PSG a été lésé par l'arbitrage https://t.co/Z49HtDpOtd pic.twitter.com/rXdA1ztyWd — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 15, 2018

Interrogé au sujet des critiques qui le poursuivent depuis un petit bout de temps, Zidane n’a pas voulu d’attarder là-dessus, même si on pouvait sentir en lisant entre les lignes un petit sentiment jubilatoire. « On peut avoir un peu d’euphorie ce soir, il faut être content, satisfait, heureux, bien profiter de ce qu’on a fait. On a mis quelque chose en place et on a bien fait, a-t-il déclaré. Si ce club compte 12 Ligues des champions, c’est qu’il y a une raison. Dans cette compétition, les joueurs savent ce pour quoi on joue et nous voulons démontrer que cette équipe garde toute sa valeur. »

>> A lire aussi : Real-PSG: «L’UEFA doit faire quelque chose », furibard, Nasser al-Khelaïfi en a fait presque «too much» sur l’arbitrage