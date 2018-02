Coupe de France: Un «clasico» de plus en vue avec PSG-OM en tête d'affiche des quarts de finale

PSG-OM sera l'affiche des quarts de finale de Coupe de France. — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Tenants du titre, les Parisiens recevront donc leurs adversaires olympiens deux fois en trois jours ! Après la rencontre de Ligue 1 du 25 février au Parc des Princes, le PSG accueillera de nouveau l’OM le 28 pour le compte du quart de finale de Coupe de France, d’après le tirage qui a eu lieu ce jeudi.

«C'est un gros match, on est content et on va tout faire pour continuer dans la compétition, c'est un gros défi, car on tient beaucoup à la Coupe de France», a réagi le coordinateur sportif du club parisien, Maxwell, au micro de France 3, chaîne qui diffusait le tirage au sort dans l'émission Tout le sport.

En plus de ce remake de la finale 2016, l’Olympique Lyonnais se déplacera à Caen, tandis que Les Herbiers (National) accueillera Lens (L2) et que Chambly (National) jouera contre Strasbourg.