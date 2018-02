Le dernier maillot porté par Benzema en équipe de France a été vendu sur Ebay à plus de 1.000 euros

Le dernier maillot de Benzema en équipe de France mis en vente aux enchère sur le site Ebay. — Capture d'écran

Au moment de cliquer sur « Enchérir », les acheteurs du site Ebay ont dû forcément tous se poser la même question : « Est-ce que je ne serais pas en train de me faire enfler ? ». En effet, ce lundi, un vendeur répondant au surnom de « fongui » a mis aux enchères le dernier maillot qu’aurait porté Karim Benzema en équipe de France. C’était le 8 octobre 2015, à l’occasion d’une victoire des Bleus contre l’Arménie (4-0).

Ce soir-là, l’attaquant madrilène avait claqué un doublé et inscrits ses 26 et 27e buts sous le maillot tricolore. Les derniers de sa carrière internationale (du moins jusqu’à aujourd’hui). Après une rude bataille (43 enchères), le précieux maillot a été acheté au prix de 1.010 euros. Dans son annonce, le vendeur ne précise pas s’il fournit ou non un certificat d’authenticité comme c’est souvent le cas dans ce genre d’affaire. En revanche, il offre « l’écharpe officielle du match » France-Arménie. Grand prince…