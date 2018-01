Après la qualification du PSG hier soir contre Rennes, on attend plus que l'issue de ce match entre Monaco et Montpellier pour connaître l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue qui se tiendra fin mars au Matmut Atlantique de Bordeaux. Sur le papier, les hommes de Leonardo Jardim partent favoris (surtout parce qu'ils jouent dans l'enfer de Louis II, on ne va pas se le cacher), mais mine de rien, Montpellier réalise une saison pas dégueu et garde toutes ses chances lors de l'opposition de ce soir. Je ne vous cache pas qu'il va falloir puiser dans mon puit de motivation pour suivre ce match ce soir, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.

>> Je vous donne rendez-vous à 20h45 pour lancer cette soirée foot !