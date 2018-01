Guerre judiciaire: Neymar réclame 30 millions d'euros au Barça, qui de son côté lui demande 75 millions

FOOTBALL Les problèmes de primes et de rupture de contrat ne sont toujours pas réglés entre le Brésilien et son ancien club...

Le Brésilien Neymar lors d'une opération en tant qu'ambassadeur de Handicap International, le 15 août 2017 à Genève. — Laurent Gillieron/AP/SIPA

C’est la « guerre judiciaire » entre Neymar et le FC Barcelone. Le Mundo Deportivo assure mercredi que les problèmes de primes et de rupture de contrat ne sont toujours pas réglés entre le Brésilien et son ancien club.

D’une part, Neymar réclame toujours sa prime de 26 millions d’euros négociée au moment de la prolongation de son contrat, en octobre 2016, bloquée par le Barça depuis le transfert. En comptant 10 % d’intérêts, il souhaiterait maintenant récupérer 30 millions.

Mais le Barça se montre lui aussi offensif. Selon le journal espagnol, le club attaque son ancien joueur pour non-respect de contrat. Il demande la restitution de tous les revenus liés à sa prolongation, plus une compensation de 9 millions de dommages et intérêts. Au total, on atteindrait la coquette somme de 75 millions d’euros.