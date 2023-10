Il n’y aura pas les Avengers du cyclisme. En tout cas, pas tout de suite. Alors que ces dernières semaines, le projet de fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step était dans les tuyaux, la première équipe a annoncé que ça ne se ferait pas, dans un courrier rendu public ce samedi par plusieurs médias. « Nous voulons être prêts à affronter l’avenir sur le plan organisationnel, financier et sportif après l’ère de Jumbo en tant que sponsor principal. Dans ce processus, nous avons conclu qu’une fusion avec Soudal Quick-Step n’était pas la meilleure option. Nous verrons plus tard quelle est la meilleure option. »

Les actionnaires des deux équipes s’étaient rapprochés cet été pour envisager une fusion en réaction au prochain retrait de Jumbo en tant que sponsor et à la volonté de Patrick Lefevere, manager de Soudal, de prendre du recul après trente ans à la tête d’une équipe cycliste. Ce projet avait rapidement provoqué une levée de boucliers au sein de Soudal surtout, où coureurs et membres de l’encadrement redoutaient de nombreuses pertes d’emplois. Pour eux, « c’est certainement le soulagement qui domine », écrivait ce samedi le journal Le Soir.

La question matérielle a posé problème

Des questions d’ordre sportif avaient aussi vu le jour, notamment sur une éventuelle cohabitation entre Jonas Vingegaard et le Belge Remco Evenepoel, leader de Soudal Quick-Step, qui partagent le même objectif de remporter le prochain Tour de France. Finalement, selon plusieurs médias belges, c’est la complexité du dossier qui aurait fait échouer le projet de réunir deux des plus grandes structures au monde. La nouvelle entité aurait par exemple dû boucler et payer les licences UCI pour le 19 octobre, un délai jugé trop serré.

La question du matériel était également épineuse, Evenepoel possédant un contrat d’exclusivité avec l’Américain Specialized, tandis que Jumbo souhaitait poursuivre sa collaboration avec Cervelo. La fin de ce feuilleton ne met toutefois pas un terme à un certain nombre d’incertitudes, notamment sur le sponsor qui remplacera Jumbo comme parraineur principal de l’équipe dirigée par Richard Plugge ces prochaines saisons. Un temps évoqué, l’investissement (à hauteur de 15 millions d’euros) de la plateforme américaine Amazon ne se fera finalement pas, selon le quotidien Algemeen Dagblad ce samedi.