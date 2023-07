La Néerlandaise Eva van Agt qui a lourdement chuté dans le final de la deuxième étape du Tour de France Femmes mardi à Mauriac, souffre d’une commotion cérébrale, selon le communiqué médical de la course. Échappée à 40 kilomètres de la ligne avec ses compatriotes Yara Kastelijn et Anouska Koster, la coureuse de la formation Jumbo a manqué un virage en descente pour heurter violemment une glissière métallique, à quatre kilomètres de la ligne.

Consciente, elle a été prise en charge par une équipe médicale avant d’être évacuée vers le centre hospitalier de Mauriac. La deuxième étape du Tour de France Femmes entre Clermont-Ferrand et Mauriac a été émaillée d’une série de chutes, moins spectaculaires et moins graves que celle de Van Agt toutefois.

Une météo capricieuse et des chutes en cascade

La gagnante de l’étape, l’Allemande Liane Lippert a chuté sans conséquences avant même le départ réel, dans le peloton suivant le départ fictif. Un peu plus tard, c’est la tenante du titre et favorite de l’épreuve, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, qui s’est retrouvée au sol dans l’ascension de la côte des Plaines, la principale difficulté de la journée à mi-course.

Mais c’est surtout durant la dernière heure de course que les chutes se sont multipliées en raison d’une chaussée rendue très glissante par de fortes averses. Les médecins de la course ont été appelés à intervenir à sept reprises pour traiter de légers traumatismes, le plus souvent aux bras et aux jambes.