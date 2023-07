Tour de France 2023 EN DIRECT : Le Français Laurent Pichon et le maillot à pois Neilson Powless creusent l’écart… Suivez la 3e étape avec nous…

13h31 : Un maillot vert plus flashy du tout ?

Qui dit Cavendish d’ailleurs dit maillot vert. Avez-vous remarqué que le vert fluo du maillot 2022 a très largement évolué ? C’est la première fois que celui-ci, qui est ce lundi porté par notre Victor Lafay, est si sombre. Cette nouveauté est impulsée par la marque Skoda, sponsor du maillot vert depuis 2015. Le constructeur automobile tchèque a en effet modifié son logo et sa charte graphique il y a quelques mois. « Les nouvelles couleurs se veulent plus dynamiques et plus novatrices, a expliqué au Parisien la responsable événements et sponsoring de Skoda France, Océane Arnould-Dupuy. On avait un vert un peu criard et plus vraiment à la page. Là, nous avons opté pour un vert émeraude et un vert électrique. » Va pour une édition électrique alors.





Victor Lafay porte depuis dimanche soir le maillot vert du meilleur sprinteur du Tour de France. - Daniel Cole/AP/SIPA