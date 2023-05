Quand un test de routine met à bas l’objectif d’une saison. Leader du classement général après sa victoire lors du contre-la-montre comptant pour la 9e étape, dimanche, Remco Evenepoel a été contraint d’abandonner dans la soirée à cause d'un test positif au Covid-19. Un véritable coup de tonnerre sur le Giro, dont le champion du monde belge était le grand favori.

« Le cœur lourd »

Son renoncement forcé prive cette 106e édition du duel très attendu avec Primoz Roglic, qui promettait beaucoup d’ici à l’arrivée à Rome le 28 mai. La course allait tout juste véritablement se lancer avec les premières étapes de montagne à partir de vendredi.

« C’est le cœur lourd que j’annonce que je vais devoir quitter la course. Dans le cadre du protocole de l’équipe, j’ai effectué un test de routine qui s’est malheureusement révélé positif, a déclaré Evenepoel dans un communiqué. Mon expérience ici a été vraiment spéciale et j’étais impatient à l’idée de disputer les deux dernières semaines. Je remercie l’encadrement et les coureurs qui ont fait tant de sacrifices pour préparer ce Giro. Je vais les encourager pendant les deux semaines restantes. »





Vainqueur sortant du Tour d’Espagne, le phénomène belge attaquait la deuxième phase de son plan qui consiste à terme à remporter les trois grands Tours, après un début de saison à nouveau tonitruant, marqué notamment par sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège.

Geraint Thomas nouveau leader

Tout avait bien commencé pour lui sur ce Giro où il a survolé le contre-la-montre inaugural, le 6 mai, avant de chuter à deux reprises mercredi lors de la cinquième étape et d’être légèrement distancé samedi par Roglic. Mais rien n’indiquait que le Belge était touché par le coronavirus. Tout juste avait-il confié dimanche soir après le chrono ne pas se sentir au mieux. « J’espère ne pas tomber malade », avait-il lancé dans une phrase devenue malheureusement pour lui prophétique.

Evenepoel comptait 45 secondes d’avance au classement général sur Geraint Thomas et 47 sur Primoz Roglic, avant la journée de repos ce lundi. Mardi, lorsque la course repartira sans lui, c’est donc le vétéran britannique de 36 ans, vainqueur du Tour de France en 2018, qui portera le maillot rose. Roglic sera deuxième à deux secondes.