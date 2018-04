OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!! IL L’A FAIT ! Julian Alaphilippe a mis un terme au règne d’Alejandro Valverde sur la Flèche Wallonne au prix d’une ascension finale extraordinaire dans le mur de Huy. L’Espagnol était quadruple tenant du titre et on ne le voyait pas rendre son dû ce mercredi. Mais le Français de la Quick Step était royal. Et si c’était lui, le nouveau roi de cette classique ardennaise ?

Seul petit bémol : le Français aura, comme on dit dans le jargon, la grosse pancarte dimanche à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège​, où il sera très mais alors très, très surveillé.

W.P.