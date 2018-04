Salut les copains et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre la plus belles des classiques, j’ai nommé la délicieuse course Paris-Roubaix. Pour cette 116e édition, les coureurs auront droit à 54,5 kilomètres de pavés (sur 257 au total), ce qui fait tout le charme de cette compétition pas comme les autres. Difficile de pronostiquer le nom du vainqueur tant toutes les conditions sont réunies pour qu’il n’y ait pas de favori attitré. Un temps clément, pas de pluie, pas de boue, et un Peter Sagan qui a du mal à assumer sa soi-disant supériorité, tout ça fait qu’on va avoir droit à un Paris-Roubaix hyper ouvert. Et on aime ça.

>> On se donne rendez-vous sur les coups de 13 heures les amis.