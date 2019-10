Des ouvriers et habitants de Kamaishi réparent les dégâts après le passage du typhon Hagibis, le 13 octobre 2019. — Ichiro Ohara/AP/SIPA

Comme Nouvelle-Zélande-Italie à Toyota et Angleterre-France à Yokohama, la rencontre entre la Namibie et le Canada, dimanche à Kamaishi, a été annulée en raison du typhon Hagibis qui a balayé le centre et l’Est du Japon samedi. Les joueurs du Canada ne sont pas restés inactifs pour autant et ont pris une superbe initiative : ils sont venus apporter leur aide à la population locale, qui tente de réparer les lourds dégâts causés par le passage du typhon.

Le superbe geste de @RugbyCanada : privés de leur dernier match de la #RWC2019, les joueurs sont venus aider les sinistrés de #RWCKamaishi 🙏🙏



La solidarité, une des valeurs du rugby. Merci les gars ! pic.twitter.com/RbxhWb0yWH — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) October 13, 2019

Les Namibiens ont eux passé un long moment dans la ville voisine de Miyako pour apporter leur soutien aux sinistrés. Ils ont notamment signé des autographes et pris des photos avec la population locale. Un geste au moins aussi important qu’un match de Coupe du monde.

Le bilan des deux derniers jours est lourd pour le Japon. Au moins 14 personnes ont été tuées, et neuf autres étaient encore portées disparues dimanche, selon les autorités, alors que pompiers et soldats s’activaient pour secourir les habitants piégés par les nombreuses inondations dans les régions les plus touchées.