Personne ne sait encore si le match pourra avoir lieu, dimanche. Mais les Japonais, qui doivent affronter l'Ecosse dans un match décisif pour les quarts de finale, ont prépare la rencontre comme si elle aurait lieu, avec le fameux « captains run », l'entraînement de veille de match. Et il s'est déroulé dans des conditions très particulière. Alors que le typhon Hagibis a touché Tokyo samedi, des quantités d'eau incroyable se sont propagées dans l'enceinte du stade Chichibunomiya, où devait avoir lieu cet entraînement. A tel point même que les joueurs ont eu du mal à accéder à la pelouse.

Le reste de la séance s'est fait sur une pelouse gorgée d'eau et dans des conditions plus qu'humide. De son côté, le Yokohama stadium, qui doit accueillir le match dimanche dans la soirée (12h30 en France) est entouré par les eaux. World Rugby devrait prendre la décision de tenir - ou non - ce match dans la matinée dimanche.

Things not looking good at the Yokohama Stadium at the moment. @WorldRugby will have a tough decision to make regarding tomorrow's @JRFURugby vs @Scotlandteam match.#JPNvSCO #RWC2019 pic.twitter.com/dA2GjxTsWI